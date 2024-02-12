На лівобережжі за добу ліквідовані десятки супротивників.

Втрати Росії в Україні на лівому березі річки Дніпро, у Херсонській області, зросли - "мінусовано" ворожий гранатомет "Полум’я" та іншу техніку, а також 70 окупантів.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог не полишає свого наміру вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. "Противник наважився на один штурм, але зазнавши втрат в живій силі та техніці відійшов, на свої вихідні позиції. Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За минулу добу отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 70 окупантів", - розповіли військові.

Знищено ворожий танк, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", три гармати, автоматичний гранатомет "Полум'я", човен та десять одиниць автомобільної техніки. Наразі щодо втрат противника триває дорозвідка.

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Також йдеться, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, постійно застосовують велику кількість ударних дронів, різних типів та вдаються до застосування авіації.

Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням 7 керованих авіабомб та 14 некерованих авіаційних ракет по Монастирському, Качкарівці та Кринках на Херсонщині, де через це поранено цивільну людину.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів, ворог застосовує понад пів сотні FPV-дронів на добу, також зафіксовано п’ять ударних БПЛА типу "Ланцет" та 32 скиди з дронів різних модифікацій.

"Шість атак дронами зафіксовано по центру Берислава Херсонської області. Поранено двоє цивільних громадян, пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, агресор 8 разів гатив з артилерії по Херсону. Були обстріляні Антонівка, Понятівка, Золота Балка на Херсонщині, акваторії Очаківської та Куцурубської громад - на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів поранено цивільну особу. Пошкоджено медичну установу, припортову інфраструктуру, 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та електропідстанцію.

Важливі новини про втрати ворога на 12 лютого та ситуацію в Чорному морі - це варто знати

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, у Чорному морі до російських фрегатів "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", які несуть на собі до 16 "калібрів", додався малий ракетний катер. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може становити 24 ракети. Рівень ракетної загрози об’явлено надзвичайно високим.

Нагадаємо, напередодні на лівобережжі Дніпра - у Херсонській області, ворог наважився на два штурми позицій ЗСУ, але із втратами відійшов. Втрати окупантів склали майже 70 солдатів. Зокрема, розвідкою було підтверджено, що на лівому березі ліквідовано 68 окупантів, 11 гармат, розвідувальний дрон Zala, 11 одиниць автобронетехніки та човен. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 12 лютого 2024 року становлять приблизно 395 990 загарбників.

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