Супротивники зазнали нових втрат завдяки FPV-дронам.

На Авдіївському напрямку окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17.

Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада у Telegram. "Обидва були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку", - сказано в повідомленні. Також зазначається, що поки це поодинокі випадки застосування росіянами таких наземних роботизованих платформ з автоматичним гранатометом АГС-17.

На відео видно, як ці дві ворожі технічні одиниці після удару українськими дронами поповнили кількість розбитої техніки, яка валяється довкола.

Варто зазначити, що втрати ворога на 30 березня 2024 року серед техніки дуже великі. Зокрема, знищено вже 6 951 танк окупантів.

У центрі уваги війна в Україні - зараз про це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в березні віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що в Україні розпочинається масове виробництво роботизованих наземних платформ, і за кілька місяців вони будуть на полі бою.

Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.

Урядовець додав, що роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою - сотні різних платформ закуплять через UNITED24.

Він пояснив, що основна мета наземних роботів - мінімізувати участь людини на полі бою, і це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. За його словами, наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога.

Федоров також додав, на платформі Brave1 зареєстровано вже понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.

Вас також можуть зацікавити новини: