Також знищено 29 ворожих танків, 20 броньованих машин та 15 артсистем.

Сили оборони України за минулу добу знищили близько 730 російських загарбників. Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2024 року орієнтовно склали близько 437 тисяч 390 осіб.

Також окупанти продовжують втрачати техніку шаленими темпами, зокрема, знищено:

танків - 6 951 (+29);

бойових броньованих машин - 13 284 (+20);

артилерійських систем - 11 006 (+15);

засобів ППО - 736 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8 701 (+45),

крилатих ракет - 2 046 (+24),

автомобільної техніки та автоцистерн - 14 670 (+25),

спеціальної техніки - 1814 (+7).

Також з початку війни знищено РСЗВ - 1 023, літаків - 347, гелікоптерів - 325, кораблів/катерів - 26, підводних човнів – 1.

Відео дня

Новини війни - ситуація на фронті

За даними The Telegraph, російські окупанти зайняли приблизно 505 квадратних кілометрів території України з жовтня, коли вона почала нинішній наступ уздовж лінії фронту.

Аналітики вважають, що Росія втрачає до 1000 осіб на день вбитими або пораненими, але при цьому відбила лише територію, вдвічі меншу за Ратленд, найменше графство Англії.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський запевняє, що хоча ситуація на фронті зараз складна, наші захисники повертають більше позицій, ніж втрачають.

Вас також можуть зацікавити новини: