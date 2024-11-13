Лише протягом минулої доби захисники спалили майже пів сотні ворожих ББМ та 24 танки.

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1770 загарбників, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні втрати загарбників у живій силі з початку повномасштабного вторгнення вже досягли позначки в близько 714 380 осіб. Крім того, українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:

танків ‒ 9300 (+24);

Відео дня

бойових броньованих машин ‒ 18896 (+49);

артилерійських систем – 20408 (+56);

РСЗВ – 1249 (+0);

засоби ППО ‒ 996 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18798 (+61);

крилаті ракети ‒ 2636 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0).

Крім того, українські оборонці знищили 28 966 (+96) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн загарбників, а також 3629 (+3) одиниць спеціальної техніки ворожих окупантів.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Раніше УНІАН писав, що військовий оглядач видання Forbes Девід Акс підрахував втрати росіян під час нової наступальної операції росіян у Курській області. Так, лише за шість днів боїв там загарбники втратили близько трьох своїх батальйонів.

Тим часом військовий Данило Борисенко повідомляє, що військові наразі очікують на масований російський удар на Донбасі. Втім, наразі окупанти атакують лише малими штурмовими групами.

Вас також можуть зацікавити новини: