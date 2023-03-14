За минулу добу, 13 березня, українські морські піхотинці знищили бойову машину піхоти та три танки супротивника.
Морпіхи також ліквідували десятки загарбників, про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 21 окупанта, бойову машину піхоти та три танки противника", - йдеться у повідомленні.
За даними ВМС ЗСУ, остаточні ворожі втрати уточнюються.
Ситуація на фронті в Україні - що треба знати
За даними Генштабу ЗСУ, вороги продовжують наступати на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Лиманському й Мар’їнському. Упродовж минулої доби наші воїни на цих напрямких відбили понад 100 ворожих атак.
Варто зазначити, що втрати Росії в Україні на сьогодні, 14 березня, становлять 160 540 загарбників. Крім того, вже ліквідовані 6 789 бойових броньованих машин супротивника.