Морпіхи за добу ліквідували, зокрема, кілька ворожих танків.

За минулу добу, 13 березня, українські морські піхотинці знищили бойову машину піхоти та три танки супротивника.

Морпіхи також ліквідували десятки загарбників, про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 21 окупанта, бойову машину піхоти та три танки противника", - йдеться у повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, остаточні ворожі втрати уточнюються.

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За даними Генштабу ЗСУ, вороги продовжують наступати на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Лиманському й Мар’їнському. Упродовж минулої доби наші воїни на цих напрямких відбили понад 100 ворожих атак.

Варто зазначити, що втрати Росії в Україні на сьогодні, 14 березня, становлять 160 540 загарбників. Крім того, вже ліквідовані 6 789 бойових броньованих машин супротивника.

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