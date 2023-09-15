За добу РФ втратила 28 артилерійських систем та 13 танків.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів.

Як йдеться в ранковому зведенні, у війні проти України ворог втратив вже 271 440 військових. 470 окупантів ліквідовано за останню добу.

Крім цього, ворог за добу втратив 13 танків (4612 з початку повномасштабної війни), 4 бойових броньованих машини (8814 загалом), 28 артилерійських систем (5972 загалом), 4 засоби ППО (521 загалом), 5 РСЗВ (774 загалом), 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4714 загалом), 34 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (8492 загалом).

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Втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення в Україну також включають 315 літаків, 316 гелікоптерів, 1455 крилатих ракет, 20 кораблів та катерів, 1 підводний човен, 889 одиниць спеціальної техніки.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

14 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили Андріївку під Бахмутом та закріплюються на нових позиціях. У 3-й окремій штурмовій бригаді спростували заяву про взяття Андріївки, називаючи її передчасною.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні підтвердив, що Андріївку відвоювали в результаті злагоджених штурмових дій.

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