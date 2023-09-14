Перший загинув ще на початку повномасштабного вторгнення.

На війні в Україні ліквідували вже другого командира 247-го полку Повітряно-десантних військ Російської Федерації.

Як пише "Медіазона", про загибель Василя Попова 10 вересня повідомив окупант Єгор Гузенко, який веде канал "Тринадцятий" у Telegram. Тоді він не назвав ім'я і прізвище загарбника, повідомивши тільки, що разом з ним загинули ще три людини.

Пізніше в групі "ВКонтакте" "З будь-яких висот, в будь пекло! Гвардія 11 одшбр " опублікували пост в пам'ять про Попова. Вказується, що раніше він був командиром роти і начальником штабу батальйону 11-ї окремої десантно-штурмової бригади з Улан-Уде.

Відео дня

Журналісти з'ясували, що Попову було 38 років. У 2021 році він навчався в Загальновійськовій Академії Збройних сил. Окупанта призначили командиром 247-го полку незадовго до смерті, оскільки ще в серпні підрозділом керував Петро Попов. На останнього надходили скарги від російських солдатів і блогерів.

247-й гвардійський десантно-штурмовий полк

Як пише "Медіазона", цей полк входить в 7-у гвардійську десантно-штурмову дивізію, дислоковану в Ставрополі.

На початку повномасштабної війни проти України вони втратили не менше 60 солдатів при спробі штурму Миколаєва, в тому числі командира Костянтина Зізевського.

Також цієї весни в Україні було ліквідовано командира 2-го батальйону цього полку Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для українських військових у 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини: