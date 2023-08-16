Сили оборони потужно оновили втрати артилерійських засобів ворога.

Генеральний штаб Збройних сил оновив інформацію про загальні бойові втрати РФ у війні проти України.

Як зазначається у зведенні, з 24 лютого 2022 року російські окупанти втратили 255 570 осіб. 650 загарбників ліквідовані за останню добу.

Крім цього, окупанти втратили минулої доби 11 танків (4324 загалом), 10 бойових броньованих машин (8380 загалом), 24 артилерійських системи (5152 загалом), 3 засоби ППО (485 загалом), 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4248 загалом), 17 крилатих ракет (1404 загалом), 30 авто та автоцистерн (7614 загалом), 4 одиниці спеціальної техніки (773 загалом).

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Також втрати окупантів включають 315 літаків, 314 гелікоптерів, 18 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини з фронту

15 серпня речник Генштабу Андрій Ковальов заявив, що наші бійці мали успіх у напрямку Урожайного на Донеччині та закріплюються на досягнутих рубежах.

Сьогодні Генштаб повідомив, що російські загарбники на Шахтарському напрямку марно намагалися відновити втрачене положення біля селища Урожайне Донецької області, завдали по населеному пункту авіаударів, били з артилерії.

Також українські захисники та захисниці продовжують рухатися вперед на Бердянському й Мелітопольському напрямках.

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