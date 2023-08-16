Супротивники зазнали провалів на кількох напрямках, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ триває, упродовж доби ситуація на фронті серйозно змінилася - значно зросла кількість бойових зіткнень, їх було близько 30.

Російські загарбники на Шахтарському напрямку марно намагалися відновити втрачене положення біля селища Урожайне Донецької області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у середу, 16 серпня, у своєму ранковому зведенні. За його даними, зокрема, супротивники в районі Урожайного завдали авіаударів, а також обстрілювали цей населений пункт з артилерії.

"На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області", - зазначили у Генштабі.

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На Мар’їнському напрямку ворог продовжує намагатися наступати біля Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Сили оборони України стримують загарбників.

Генштаб підкреслив, що контрнаступ ЗСУ 2023 продовжується: наші захисники та захисниці продовжують рухатися вперед на Бердянському й Мелітопольському напрямках.

Триває повномасштабна війна - новини, які варто знати

Генштаб ЗСУ вранці 15 серпня повідомляв, що упродовж минулої доби ворог наступав лише на одному напрямку фронту, а не на трьох-п'яти, як це було упродовж останніх місяців. За його даними, за добу відбулося близько 15 бойових зіткнень.

Пізніше речник Генштабу Андрій Ковальов заявив, що наші бійці мали успіх у напрямку Урожайного й закріплюються на досягнутих рубежах. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, на півдні української держави оборона росіян "рветься".

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