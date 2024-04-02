Супротивник втратив, зокрема, ще майже 30 бойових броньованих машин.

Продовжується війна в Україні, і за добу кількість ліквідованих російських загарбників перетнула нову психологічну позначку - 443 тисячі супротивників.

Знищено ще 780 росіян, і тепер загальні втрати ворога становлять 443 660 осіб, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook. За його даними, також ліквідовано ще десятки одиниць техніки РФ, у тому числі 29 бойових броньованих машин, 12 танків, шість одиниць спецтехніки та 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Крім того, втрати окупантів на сьогодні серед озброєння такі - "мінусовано" одну крилату ракету та 30 артилерійських систем. Ще ліквідовано 22 ворожі дрони оперативно-тактичного рівня.

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Варто зазначити, що втрати ворога на 1 квітня 2024 року становили приблизно 442 880 окупантів.