Втрати Росії в Україні зросли, поділилися в ГУР.

Втрати Росії в Україні серйозно зросли - на тимчасово захопленій росіянами частині Луганській області біля міста Сватове українські розвідники й воїни окремого загону спецпризначення "Омега" ліквідували три одиниці ворожої військової техніки.

Супротивник зазнав серйозних втрат у середу, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України й показали яскраве відео, на якому зображено знищення техніки супротивника.

За даними ГУР, окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Бук", пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37 й станцію виявлення цілей 9С18 "Купол".

"Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе", - додали у розвідці.

Триває війна - новини, які варто знати

Вранці 2 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники упродовж минулої доби марно намагалися наступати на низці напрямків, зокрема, біля Новоселівського Луганської області (Куп’янський напрямок), а також на Бахмутському й Мар’їнському напрямках.

Українські воїни завдають РФ дуже серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 2 вересня 2023 року приблизно становлять 264 тис. 60 окупантів. Крім того, супротивник втратив 501 засіб ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: