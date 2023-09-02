Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Окупанти минулої доби здійснили спроби наступу на чотирьох напрямках, але безуспішно, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник намагався наступати в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області та обстріляв з артилерії понад 20 населених пунктів. Крім того, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області.

Відео дня

"На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області", - йдеться у зведенні.

На інших напрямках противник завдавав авіаційних ударів, здійснював мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні Генштабу.

Поточна ситуація на фронті

За даними аналітиків ISW, Росія перекидає свої новостворені та малонавчені дивізії на схід України, щоб звільнити резерви, які зараз перебувають на передовій у Луганській області, і передислокувати їх для захисту від українського контрнаступу на півдні України.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Сили оборони України здобувають успіхи у Донецькій та Запорізькій областях і закріплюються на досягнутих рубежах. На сході України тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: