Супротивники втратили десятки одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні продовжується, і за добу на нашій землі знищено 950 російських загарбників.

Загальні втрати ворога на 21 квітня 2024 року перетнули нову психологічну позначку і тепер становлять приблизно 459 530 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook. За його відомостями супротивник також втратив 8 одиниць спецтехніки, 68 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 38 дронів оперативно-тактичного рівня, 23 бойові броньовані машини та 16 танків.

РФ втратила також таке озброєння:

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41 артилерійську систему;

4 засоби протиповітряної оборони.

Крім того, "мінусовано" 6 ворожих крилатих ракет.

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Росіяни намагаються рухатися вперед на низці напрямків в Україні, зокрема, гаряче на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Наші воїни дають гідну відсіч супротивнику. Росія зазнає серйозних втрат. Зазначимо, що загальні втрати ворога на 20 квітня 2024 року становили приблизно 458 580 загарбників.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що окупаційні механізовані сили домагалися "незначних тактичних успіхів" на фронті, оскільки захисникам нашої держави не вистачало артилерії.