Через те, що допомога США Україні затримується, окупанти отримують більшу гнучкість для проведення наступальних операцій, вважають в Інституті вивчення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває, і зниження можливостей української протиповітряної оборони дає змогу авіації РФ "серйозно послаблювати оборону" нашої країни на фронті за допомогою ударів планувальними бомбами.

Через брак артилерії у захисників України російські механізовані сили домагаються "незначних тактичних успіхів", йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"...затримки США в наданні допомоги Україні у сфері безпеки, які тривають, обмежують здатність України проводити ефективні оборонні операції, одночасно надаючи російським силам більшу гнучкість для проведення наступальних операцій...", - вважають американські аналітики.

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Росіяни в Україні намагаються наступати на низці напрямків, зокрема "гаряче" на Донеччині біля міста Часів Яр. На думку колишнього речника Генштабу Збройних сил України, полковника і військового експерта Владислава Селезньова, окупанти під час літнього наступу зосередять свої головні зусилля в напрямку цього міста і Покровська.

Варто зазначити, що американська влада на тлі політичної боротьби напередодні президентських виборів уже тривалий час не може схвалити виділення десятків мільярдів доларів допомоги Україні. Конгрес США допомогу Україні може схвалити вже 20 квітня.

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