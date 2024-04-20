Ліквідовано ще понад 700 супротивників.

Триває війна в Україні, і загальні втрати російських окупаційних сил різко перетнули чергову психологічну позначку - тепер становлять понад 458 тисяч осіб.

За добу українські воїни знищили 750 супротивників, і втрати ворога на 20 квітня 2024 року почали становити 458 580 окупантів, поділився Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

У Генштабі додали, що знищено також три одиниці ворожої спецтехніки, 46 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 13 крилатих ракет, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, один літак (мабуть, йдеться про "мінусований" бомбардувальник Ту-22м3), один засіб протиповітряної оборони та 20 артилерійських систем.

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Крім того, Росія втратила таку кількість бронетехніки:

21 бойову броньовану машину;

8 танків.

У Генштабі підкреслили, що відомості щодо втрат уточнюють.

Втрати Росії на 19 квітня, та які важливі новини про війну треба знати

Російські окупанти тривалий час намагаються рухатися вперед на українській землі, у тому числі в Донецькій області біля міста Часів Яр, й зазнають величезних втрат. Загальні втрати ворога на 19 квітня 2024 року в живій силі становили приблизно 457 830 супротивників.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що механізовані російські окупаційні сили домагаються "незначних тактичних успіхів" через те, що українським воїнам не вистачає артилерії.

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