Знищених в Україні окупантів не вмістили б навіть 7 великих московських стадіонів "Олімпійський".

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати РФ у війні проти України.

З 24 лютого 2022 по 26 серпня 2023 втрати окупантів серед особового складу сягнули близько 260 270. 640 загарбників були ліквідовані за минулу добу.

Крім цього, ворог втрати 4390 танків (12 за попередню добу), 8539 бойових броньованих машин (+18), 5379 артилерійських систем (+18), 726 РСЗВ (+2), 497 засобів ППО (+2), 4367 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+11), 1411 крилатих ракет (+2), 7823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+33) та 804 одиниці спеціальної техніки.

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Незмінною залишилася кількість втрачених ворогом літаків (315 одиниць), гелікоптерів (316 одиниць), кораблів та катерів (18 одиниць).

Втрати РФ в Україні - останні новини

Сили оборони Україна проводять операції на островах в дельті Дніпра, але про це відомо не багато.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські окупанти зазнали значних втрат за недостатньої підтримки на островах у дельті Дніпра. Командири ворожого війська ігнорують скарги особового складу про великі втрати та важкі умови ведення бойових дій

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