Командирів, які хотіли евакуювати особовий склад, покарали.

Російські окупанти зазнали значних втрат за недостатньої підтримки на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, командири окупантів ігнорують скарги особового складу про великі втрати та тяжкі умови ведення бойових дій на островах Дніпра.

Один з командирів роти армії РФ намагався евакуювати свій підрозділ із острова, але вище командування наказало зупинити евакуацію. Натомість на острів відправили того самого командира, а ще двох, які підтримали ідею евакуації, - звільнили.

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Інші офіцери армії РФ розкритикували командування за нездатність взяти він відповідальність під час евакуації. "Воєнкори" раніше критикували військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту.

Операції на островах Дніпра

Україна проводить операції на островах в дельті Дніпра, але про це відомо не багато. Нещодавно в ССО повідомили, що українські воїни провели "спецоперацію" на одному з островів Дніпра.

Після проведення аеророзвідки одного з островів на річці Дніпро, було виявлено позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.

Прийнято рішення висунутися в район і знищити особовий склад та в подальшому взяти під контроль визначений район. Після детального планування, воїни 73 морського центру ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника. Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.

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