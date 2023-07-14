Ймовірно, острів розташовано у Херсонській області.

Українські воїни провели "спецоперацію" на одному з островів Дніпра.

Про операцію повідомили Сили спеціальних операцій. Зазначається, що після проведення аеророзвідки одного з островів на річці Дніпро, було виявлено позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.

Прийнято рішення висунутися в район і знищити особовий склад та в подальшому взяти під контроль визначений район. Після детального планування, воїни 73 морського центру ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника. Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.

"В результаті операції знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено. Крім того знешкоджено 5 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Sky News, драматичні кадри демонструють, як воїни ССО використовують швидкісні катери та безпілотники. Український спецназ прямував у бік захопленого Росією острова, ведучи вогонь у міру наближення. Операцію фільмував дрон. На одному з моментів видно, як росіяни у паніці тікають із спостережного пункту.

Розвідувальне агентство соціальних мереж Storyful виявило, що відео зняли у Білозерському районі, що на півдні Херсонської області.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Великий контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Українські військові домоглися деяких результатів у Донецькій та Запорізькій областях. Наприклад, протягом 13 липня ЗСУ мали успіхи на напрямку Біла Гора-Андріївка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас є гарні новини із Мелітопольського напрямку: там за минулий тиждень ЗСУ просунулися на 1,7 км.і продовжують вести наступальні дії. Таким чином, Нацгвардія готує грунт для розширення наступу під Авдіївкою.

Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але, за словами командувача оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, успішно.

Вас також можуть зацікавити новини: