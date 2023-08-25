Уражено один зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетному комплексу противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

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Крім того, в Генштабі поінформували, що протягом доби ворог завдав по території нашої держави два ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил сьогодні знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 1 ударний БпЛА "Shahed-136/131". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - мовиться у зведенні.

Ситуація на фронті - що відомо

За минулу добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

Зокрема, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області, на Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області.

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