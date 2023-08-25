Авіація Сил оборони упродовж доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетному комплексу противника", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Крім того, в Генштабі поінформували, що протягом доби ворог завдав по території нашої держави два ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил сьогодні знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 1 ударний БпЛА "Shahed-136/131". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - мовиться у зведенні.
Ситуація на фронті - що відомо
За минулу добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.
Зокрема, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області.
Крім того, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області, на Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області.