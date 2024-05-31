Супротивники можуть здійснити посилені штурми, щоб захопити місто Вовчанськ, вважають американські аналітики.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські загарбники, ймовірно, хочуть дати старт другої фази наступу на частині Харківської області.

Таким прогнозом у своєму свіжому звіті поділився американський Інститут вивчення війни (ISW). "Перекидання російськими військовими підкріплення до Харківської області вказує на те, що російські військові, ймовірно, продовжують приділяти пріоритет зусиллям із відведення та припинення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення "буферної зони" на півночі Харківської області", - зазначається у матеріалі.

Аналітики вважають, що війська РФ, "імовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після наміченого захоплення Вовчанська". В ISW вважають, що позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати підштовхнути супротивників до проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста.

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Продовжується повномасштабна війна в Україні - зараз це варто знати

Росіяни на початку травня почали активно наступати в Харківській області та змогли захопити низку прикордонних населених пунктів. Йдуть запеклі бої, й загарбники зазнають серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 30 травня 2024 року становлять приблизно 506 260 окупантів.

Наприкінці травня стало відомо, що Сили оборони України зупинили окупантів на півночі від Харкова й продовжували там вибивати їх з позицій, які їм вдалося захопити.

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