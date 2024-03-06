Українські воїни, зокрема, уразили два ворожі пункти управління.

В Україні втрати ворога на 6 березня 2024 року значні, зокрема, ліквідовано багато цікавих зразків техніки окупантів.

Українські воїни активно завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні зазначається, що минулої доби підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони уражено ворожий корабель "Сергій Котов" (проект 22160). Також авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ уражено два пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, а також зенітно-ракетний комплекс "Бук-М" та радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".

Водночас російські окупанти воювали з мирним населенням України. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти у ніч на 6 березня, запускали по українській території дрони-камікадзе типу Shahed з чотирьох напрямків - Балаклава та Чауда (Крим), а також Приморсько-Ахтарськ й Курська область (Росія).

Супротивники запустили 42 ударні безпілотники і 38 з них ліквідували. "Шахеди" знищені на території Одеської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Хмельницької та Вінницької областей. Вночі росіяни також вдарили з поки ще захопленої частини Донецької області п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

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