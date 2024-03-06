Більшість ворожих дронів ліквідовані, поділилися у Повітряних силах ЗСУ.

Російські окупанти у ніч на середу, 6 березня, запускали по українській території дрони-камікадзе типу Shahed з чотирьох напрямків - Балаклава та Чауда (Крим), а також Приморсько-Ахтарськ й Курська область (Росія).

Супротивники запустили 42 ударні безпілотники і 38 з них ліквідували, повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram. У ЗСУ додали, що "Шахеди" знищені на території Одеської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Хмельницької та Вінницької областей.

Вночі супротивники також запустили з тимчасово окупованої частини Донецької області п'ять зенітних керованих ракет С-300.

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"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Силах оборони півдня України, вночі ворог знов атакував південний регіон дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, запустивши їх з тимчасово окупованого Криму

"В операційній зоні Сил оборони півдня підрозділи ППО в інтенсивному режимі протягом чотирьох годин відбивали масовану атаку дронів - 20 цілей було знищено, з них дві - на Херсонщині та 18 - на Одещині", - йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони, а маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу ППО.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін, житлові будинки у приватному секторі. Поки інформація про постраждалих не надходила.

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Увечері 5 березня супротивники почали атакувати українську територію безпілотниками-камікадзе. Повідомлялося, що у низці областей нашої держави лунали вибухи.

Під ударом дронів опинилося місто Суми, стало відомо про три "прильоти" у різні частини обласного центру. На місцях працювали усі аварійно-рятувальні служби. Повідомлялося, що є постраждалі, людям надавали медичну допомогу. Наслідки дронової атаки уточнюються.

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