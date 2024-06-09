За попередніми відомостями, унаслідок удару по російському аеродрому РФ зазнала безповоротних та санітарних втрат, поділився представник ГУР МО.

В Росії, за попередніми відомостями, могли бути уражені два російських "надсучасних" винищувача Су-57, і у супротивника є втрати серед особового складу.

Такою інформацією в ефірі телемарафону поділився представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. "Насамперед, ми констатуємо сам факт ураження. Головне управління розвідки не коментує засоби ураження, як офіційно, що це була за операція, і чия. Але висновки кожен може робити сам. Інформація уточнюється, і справді, це дуже добрі новини для України. Це перше бойове ураження цього "надсучасного" літака, який Росія позиціює як літак п'ятого покоління, втім у багатьох у світі щодо цього є сумніви", - зазначив він.

Юсов підкреслив, що ця новина справді вже стала важливою і знаковою для військових експертів, міжнародної військової спільноти, ну і стаття у "Вікіпедії" дуже оперативно оновилась, але це ще не все. "Є дані, які продовжують уточнюватись, і попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів", - сказав представник ГУР.

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Він підкреслив, що ворожі літаки Су-57, не заходячи у повітряний простір України, завдавали ракетних уражень саме по цивільних об'єктах, по мирній інфраструктурі.

Важливі новини про втрати ворога на 9 червня 2024 року - що варто знати

У ГУР МО повідомили, що 8 червня в Астраханській області РФ на аеродромі "Ахтубінськ", який знаходиться за 589 кілометрів від лінії фронту, уражено винищувач Су-57.

Варто зазначити, що Росія під час повномасштабного вторгнення вже зазнала серйозних втрат в Україні і в техніці, і в живій силі. Зокрема, загальні авіаційні втрати ворога на 9 червня, за відомостями Генштабу Збройних сил України, такі - підтверджено ліквідацію 357 літаків та 326 гелікоптерів. Щодо особового складу - українська сторона повідомляла, що "мінусовано" вже приблизно 518 560 російських загарбників.

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