Загальні втрати РФ у живій силі наближаються до 519 тисяч осіб.

Збройні сили України за минулу добу, 8 червня, знешкодили 1270 російських солдат.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні становлять 518 560 осіб. Крім того, наші захисники знищили багато ворожої техніки:

танків ‒ 7869 (+26);

бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26);

артилерійських систем – 13593 (+60);

РСЗВ – 1097 (+2);

засоби ППО ‒ 836 (+2);

літаків – 357 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37);

крилаті ракети ‒ 2277 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78);

спеціальна техніка ‒ 2253 (+5).

Попри такі втрати, ворог продовжує атаки.

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Як повідомляє ISW, щомісяця РФ мобілізовує 30 тисяч військових і частина з них прибуває на фронт як заміна і підкріплення. Це дозволило ворогу створити лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

За оцінкою аналітиків, поповнення окупаційної армії новобранцями не дозволить РФ проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.

РФ переважає Україну в живій силі. Так, до прикладу, на одному з відтинків, 47 окрема механізована бригада "Магура" утримує натиск трьох ворожих бригад.

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