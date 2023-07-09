На півдні України супротивник, зокрема, втратив човни.

У Херсонській області Сили оборони України за добу суттєво "підкоротили" окупаційне військо РФ, а також стали відомі результати роботи воїнів за перший тиждень липня.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", за добу українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 37 окупантів, знищено дві великокаліберні гармати типу "Гіацинт" та "Мста-Б", два човни, а також самохідний зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Крім того, знищено станцію радіоелектронної боротьби, п’ять броньованих автівок ворога та спостережний пункт на одному з островів дельти Дніпра та безпілотник Zala, яким ворог здійснював розвідку.

Відео дня

"Стали відомі загальні результати відпрацювання по ворогу за перший тиждень липня", - наголошують у командуванні.

Це понад 290 російських окупантів, 26 ударних безпілотників-камікадзе типу Shahed-136 та "Ланцет", 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня й, зокрема, три пункти управління БПЛА. Крім того, знищено п’ять російських станцій радіоелектронної боротьби, три об’єкти ППО, 13 великокаліберних гармат і артустановок, 13 човнів, майже три десятки броньованих автівок. У цю ж "скарбничку" потрапили два спостережних пункти та п’ять польових пунктів боєпостачання окупантів.

В Україні триває повномасштабна війна з РФ - які новини треба знати

Українські воїни контрнаступають на півдні України. За відомостями Генштабу Збройних сил України, наші захисники та захисниці рухалися вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Також повідомлялося, що супротивники намагаються атакувати українських воїнів на Донбасі, зокрема, намагалися здійснювати штурмові дії, та отримували гідну відсіч.

Ворог на нашій території вже зазнав дуже серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 9 липня становлять приблизно 234 040 загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: