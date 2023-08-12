Знищено 10 артилерійських систем та 5 танків ворога.

Збройні Сили України потужно оновили втрати російських загарбників. За минулу добу знищено понад 500 окупантів, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

ВІдтак загальні бойові втрати противника серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2023 року орієнтовно склали близько 253 290 осіб. 510 окупантів ліквідовано за останню добу.

Також ворог втратив:

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танків ‒ 4295 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6);

артилерійських систем – 5053 (+10);

реактивних систем залпового вогню – 713;

засоби протиповітряної оборони ‒ 472 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 313;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4);

крилатих ракет ‒ 1378 (+1);

кораблів/катерів ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12);

спеціальної техніки ‒ 759 (+3).

Втрати РФ - останні новини

Як йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом знищили ворожий ЗРК "Стріла".

Вчора українські захисники на одному з напрямків півдня ліквідували понад півсотні окупантів та військову техніку ворога. Також бійці ССО знищили ворожі інженерні комплекси "Торнадо".

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