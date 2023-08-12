У ще 500 окупантів сталося "вигоряння": ЗСУ потужно оновили втрати РФ / фото АрміяInform

Збройні Сили України потужно оновили втрати російських загарбників. За минулу добу знищено понад 500 окупантів, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. 

ВІдтак загальні бойові втрати противника серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2023 року орієнтовно склали близько 253 290 осіб. 510 окупантів ліквідовано за останню добу.

Також ворог втратив: 

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  • танків ‒ 4295 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6);
  • артилерійських систем – 5053 (+10);
  • реактивних систем залпового вогню – 713;
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 472 (+1);
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 313;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4);
  • крилатих ракет ‒ 1378 (+1);
  • кораблів/катерів ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12);
  • спеціальної техніки ‒ 759 (+3).
У ще 500 окупантів сталося "вигоряння": ЗСУ потужно оновили втрати РФ / інфографіка УНІАН

Втрати РФ - останні новини 

Як йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом знищили ворожий ЗРК "Стріла".

Вчора українські захисники на одному з напрямків півдня ліквідували понад півсотні окупантів та військову техніку ворога. Також бійці ССО знищили ворожі інженерні комплекси "Торнадо".

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