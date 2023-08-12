Збройні Сили України потужно оновили втрати російських загарбників. За минулу добу знищено понад 500 окупантів, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
ВІдтак загальні бойові втрати противника серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2023 року орієнтовно склали близько 253 290 осіб. 510 окупантів ліквідовано за останню добу.
Також ворог втратив:
- танків ‒ 4295 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6);
- артилерійських систем – 5053 (+10);
- реактивних систем залпового вогню – 713;
- засоби протиповітряної оборони ‒ 472 (+1);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 313;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4);
- крилатих ракет ‒ 1378 (+1);
- кораблів/катерів ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12);
- спеціальної техніки ‒ 759 (+3).
Втрати РФ - останні новини
Як йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом знищили ворожий ЗРК "Стріла".
Вчора українські захисники на одному з напрямків півдня ліквідували понад півсотні окупантів та військову техніку ворога. Також бійці ССО знищили ворожі інженерні комплекси "Торнадо".