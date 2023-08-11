Знищено командно-спостережний пункт мотострілецької роти та два спостережних пости.

Українські захисники на одному з напрямків півдня ліквідували понад півсотні окупантів та військову техніку ворога. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Сили оборони півдня минулої доби продовжували контрбатарейну боротьбу та завдали два авіаційних удари по зосередженню російських окупаційних військ. Знищено 55 окупантів, човен, безпілотний літально-розвідувальний апарат", - розповіли у командуванні. Також знищено командно-спостережний пункт мотострілецької роти та два спостережних пости.

Крім того, пошкоджено ворожу гармату, дві одиниці авто-бронетехніки та п’ять спеціальних автомобілів зв’язку.

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За даними "Півдня", корабельне угруповання ворога у Чорному морі розгорнуто в кількості 11 бойових одиниць, в Азовському – один корабель загарбників. Ракетоносії на даний час в акваторії відсутні.

У "Півдні" нагадали, що ворог завдав авіаційний удар зі скиданням двох керованих авіабомб в Бериславському районі.

"Вчора загарбники завдали 16 ударів саме по населених пунктах. Поцілили у житлові квартали, пошкодили центр гуманітарної допомоги та територію садового товариства у Херсонському районі, територію заводу та медичного закладу в самому Херсоні. Вісім цивільних зазнали поранень, пошкоджено 30 будинків", - розповіли у командуванні.

Також у Миколаївській області ворог завдав ударів по акваторії Очаківської громади та території Куцурубської, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку.

Ворог сьогодні продовжував атакувати Україну

Так, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по території Івано-Франківської області. Ракета влучила у приватний будинок в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик.

Також російські загарбники атакували Київ ракетами "Кинджал". Уламки однієї зі збитих ракет впали на територію дитячої лікарні в Оболонському районі столиці.

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