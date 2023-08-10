Загалом влучним вогнем було уражено 5 різних ворожих цілей.

На Південному напрямку оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ влучно вдарили по російських загарбниках. Захисники знищили інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільну техніку підвозу боєкомплекту окупантів.

Про це повідомляє Командування ССО Збройних сил України. Зазначається, що українські воїни провели розвідку позицій противника і після виявлення цілей вдало знищили їх.

"Загалом влучним вогнем було уражено 5 ворожих цілей. Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника", – йдеться у повідомленні Командування ССО.

Втрати Росії в Україні станом на 10 серпня

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 9 серпня Сили оборони України знищили орієнтовно 580 окупантів. Загальні втрати ворога перетнули межу у 252 тисяч 200 осіб.

Також було знищено 1 ворожий гелікоптер (313 загалом від початку широкомасштабного вторгнення), 16 танків (загалом 4278 одиниць), 13 бойових броньованих машин (8303 одиниць), 15 артилерійських систем (5028 одиниць), 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4179 одиниць), 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (7495 одиниць), 4 одиниці спеціальної техніки (загалом 746).

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти також втратили 711 РСЗВ, 315 літаків, 18 кораблів та катерів, 469 засобів ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: