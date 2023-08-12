Нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії продовжили бити по силах та засобах окупантів.

Як йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.

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Окупанти цієї ночі атакували Україну ударними БпЛА "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Повітряні сили ЗСУ інформували, що існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях, близько 1:30-3:30.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", – додали в Генштабі.

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Вчора українські захисники на одному з напрямків півдня ліквідували понад півсотні окупантів та військову техніку ворога.

Також на Південному напрямку оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ влучно вдарили по російських загарбниках та знищили інженерні комплекси "Торнадо".

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