До одного з колаборантів близько шостої ранку 24 серпня крізь вікно "завітав" український дрон-камікадзе, зазначили у ГУР МО.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, як "привітали" російських окупантів з Днем прапора та Днем незалежності України.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ, зі святами загарбників воєнні розвідники "привітали" спільно з представниками руху опору. "Завдяки руху опору, який координує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, було здійснено дорозвідку та ефективне знищення низки ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області", - зазначили у ГУР.

У розвідці розповіли, що 23 серпня у штабі відділення Федеральної служби безпеки міста Енергодар Запорізької області (вул. Набережна, 24) відбувався захід для особового складу окупаційних військ.

"Близько 19:00, в момент найбільшої концентрації рашистів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі було завдано ще одного удару, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі", - йдеться у повідомленні.

На місце надзвичайної події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. "Тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя", - повідомили у ГУР.

Крім того, 24 серпня у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області близько шостої ранку у вікно помешкання "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера "завітав" український дрон-камікадзе. "Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в тимчасово окупованому Енергодарі було завдано удару по будівлі, в якій розташовувалося управління окупаційної "поліції" та помешкання особового складу загарбницьких військ.

У ГУР МО зазначили, що вибух стався у кабінеті начальника "поліції" о 09:23, під час наради "керівництва". Унаслідок удару чисельні поранення отримав начальник міського відділу полковник Міністерства внутрішніх справ Росії Павло Чесанов (Чуваська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Повідомлялося, що окупантів планують евакуювати до Росії військовими гелікоптерами.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 28 серпня 2023 року становлять приблизно 261 тис. 310 супротивників.

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