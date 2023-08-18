Постраждалих загарбників планують евакуювати на територію РФ.

В окупованому Енергодарі було завдано удару по будівлі, в якій розміщувалося управління окупаційної поліції та помешкання особового складу загарбницьких військ.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вибух стався у кабінеті начальника "поліції" о 09:23, під час наради "керівництва". Чисельні поранення отримав начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

Їх доставили до лікарні, після чого викликали з окупованого Мелітополя три реанімобілі. Окупантів планують евакуювати в РФ військовими гелікоптерами. Загарбники заблокували район події, обмежили пересування містом та повністю вимкнули інтернет.

"Будівля, окрім розміщення управління "поліції", використовувалась в якості помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи", - відзначають у розвідці.

Вибух в Енергодарі: що відомо

Сьогодні вдень стало відомо, що в окупованому місті пролунав вибух. Мер Мелітополя зазначив, що "народна міліція" Енергодара "не догледіла за технікою безпеки".

За його словами, до окупації там було відділення поліції, а тепер - спецслужби загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: