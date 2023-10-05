Було перетворено на металобрухт три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП.

Сили оборони України продовжують ліквідовувати російську військову техніку. У новому ролику показали, як за один день українські захисники знищили 6 танків російських загарбників. Було перетворено на металобрухт три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП.

"За один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку", - повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Зокрема, працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

"Наші воїни відмінусували три танки Т-72, один Т-80, два Т-90. Також САУ 2с1 та одну БМП", - йдеться у повідомленні.

Ворожі танки - що треба знати про арсенал РФ

Згідно останніх даних Генерального штабу ЗСУ, за увесь час повномаштабного вторгнення Силам оборони України вдалося знищити 4 тис 757 російських танків, у тому числі 12 за минулу добу.

На Бахмутському напрямку окупанти наразі тримають 51 тисячу особового складу, 211 танків, тисячу бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 реактивних систем залпового вогню, сповіщав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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