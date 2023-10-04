Уражено, зокрема, ворожий пункт управління та склад боєприпасів супротивника.

Втрати росіян в Україні зросли - авіація Збройних сил України протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що за добу ворог завдав п'ять ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Відео дня

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні триває - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, цієї доби на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти марно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районах Авдіївки та Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, на Шахтарському напрямку - в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: