На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни тримають більше 110 тис. особового складу, а на Бахмутському - 51 тис. солдатів.

На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація важча і динамічніша, ніж на Бахмутському. Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

За його словами, на Бахмутському напрямку в районі залізниці тривають важкі бої. Сили оборони України намагаються відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах.

"Противник продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів артилерії - ствольної і реактивної. 489 обстрілів було зафіксовано за минулу добу з різних типів озброєння, включаючи танки, міномети, СПГ, РПГ, а також стрілецьку зброю. 6 разів ворог застосовував авіацію. Відбулося 10 бойових зіткнень, безуспішних для окупанта", - сказав Євлаш.

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"Нам вдалося ліквідувати 178 ворогів та знищити ряд ворожої техніки противника, серед яких МТ-ЛБ, три установки Мста-Б, один Град, одна Мста-С, дві гармати Д-20 та ще 4 Д-30. Вдалося знищити ворожі Урали та інші машини важкої техніки, які могла перевозити важкі вантажі, шість складів з боєприпасами та 4 FPV-дрони", - наголосив Євлаш.

Крім того, за його словами, найважча ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку, який є більш динамічним.

"Противник дуже інтенсивно використовує свої нові штурмовики Су-35, які можуть стріляти як по повітряним, так і наземним цілям. Переважно вони заходять парами. Також ворог використовує гелікоптери Ка-52, використовує Су-25, інколи парами заходять Мі-8, але інтенсивність штурмових дій підвищилась", - сказав Євлаш.

За минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 8 бойових зіткнень. Також противник обрав новий населений пункт для атак - Макіївка.

"Ми відбиваємо атаки противника. Наносимо йому вогневе ураження по техніці, і наприклад, по танках. За минулу добу ми знищили 13 одиниць озброєння та військової техніки та 122 окупанти було ліквідовано, вбито та поранено. Вдалося знищити два танки Т-72, 5 бойових броньованих машин - МТ-ЛБ, БТРи, БМД та інші зразки озброєння. Ще вдалося знищити дві машини Урал та УАЗ", - повідомив Євлаш.

Також українські сили вразили російську станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ" та пошкодили багатовартісну радіолокаційну станцію "Зоопарк".

Євлаш нагадав, що на Лимано-Куп'янському напрямку зосереджено більше 110 тис. особового складу російських загарбників, також 1085 їхніх танків, майже 2 тис. бойових броньованих машин, понад 700 одиниць артилерійських систем та ще майже півтисячі реактивних систем залпового вогню.

Водночас, на Бахмутському напрямку окупанти тримають 51 тис. особового складу, 211 танків, тис. бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 реактивних систем залпового вогню.

Війна в Україні: новини

Учора СБУ повідомила про знищення ворожого комплексу протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" на Білгородщині в РФ. Дрони спецслужби атакували "Тріумф" вночі 4 жовтня. Один такий комплекс коштує приблизно $1,2 млрд.

Сьогодні у Генштабі повідомили, що авіація та ракетні війська за добу завдали ударів по 16 місцях зосередження сил окупантів, також у числі уражених об’єктів пункт управління ворога, артилерійські засоби та склад боєприпасів.

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