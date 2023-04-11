Супротивники намагалися наступати на низці напрямків, але не мали успіхів, зазначили у Генштабі.

Упродовж минулої доби, 10 квітня, російські загарбники продовжували намагатися наступати на чотирьох напрямках - Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському.

Українські воїни на цих напрямках відбили 52 ворожі атаки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у Facebook. "Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни…", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що найзапекліші бойові дії тривають за Мар’їнку та Авдіївку.

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"На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка…", - зазначається у зведенні.

Також тривають бої за місто Бахмут. Супротивники на Бахмутському напрямку намагалися наступати біля населених пунктів Хромове та Григорівка, але не мали успіхів.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Генштаб ЗСУ увечері 10 квітня повідомив, що ворог намагався наступати на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Мар'їнському. На цих напрямках наші захисники 10 числа відбили понад 20 ворожих атак.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), 9-10 квітня вороги продовжили просуватися вперед під Бахмутом і в самому населеному пункті, імовірно, зазнаючи серйозних втрат. Варто зазначити, що на 10 квітня загальні втрати росіян в Україні вже становлять 178 820 окупантів.

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