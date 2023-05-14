Пізно ввечері в суботу ворог завдав ракетного удару по промисловій зоні Тернополя.

Тернопільські рятувальники опублікували фото і відео з місця пожежі в складських приміщеннях, по яким ввечері вдарили російські ракети.

Як повідомляє МВС, влучання в склади було о 22:35. Глава обладміністрації Володимир Труш заявив, що гасіння пожежі зайняло всю ніч. У роботах задіяли 80 рятувальників та 18 одиниць спецтехніки.

Відео дня

Нічний удар по Тернополю

Протягом минулої ночі ворог двічі атакував Тернопіль крилатими ракетами. Перший удар стався пізно ввечері. Тоді зафіксували влучання в комерційні склади. Постраждали дві людини.

Рано вранці ворог завдав повторного удару по Тернопільщині. Цього разу ракети влучили в дачне селище, пошкодивши приватні будинки і торгові об'єкти. У цьому обстрілі ніхто не постраждав.

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