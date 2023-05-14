Тернопільські рятувальники опублікували фото і відео з місця пожежі в складських приміщеннях, по яким ввечері вдарили російські ракети.
Як повідомляє МВС, влучання в склади було о 22:35. Глава обладміністрації Володимир Труш заявив, що гасіння пожежі зайняло всю ніч. У роботах задіяли 80 рятувальників та 18 одиниць спецтехніки.
Нічний удар по Тернополю
Протягом минулої ночі ворог двічі атакував Тернопіль крилатими ракетами. Перший удар стався пізно ввечері. Тоді зафіксували влучання в комерційні склади. Постраждали дві людини.
Рано вранці ворог завдав повторного удару по Тернопільщині. Цього разу ракети влучили в дачне селище, пошкодивши приватні будинки і торгові об'єкти. У цьому обстрілі ніхто не постраждав.