Відомо про одного загиблого.

Учора на окупованій частині Херсонської області стався вибух у поліцейській дільниці окупантів. Є загиблий і поранені.

Як пише російський Telegram-канал Astra, відділення "Новокаховське" базувалося на четвертому поверсі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Дружби. Учора вдень там вибухнув невстановлений ракетний боєприпас. Припускають, що йдеться про Himars.

Унаслідок вибуху загинув 23-річний лейтенант поліції В.І. Плющ, ще троє поліцейських дістали незначні травми. Також постраждала мирна жінка, її госпіталізували з переломами.

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Повідомляється, що в будівлі пошкоджено покрівлю та обвалено стіни. Квартири, в яких перебував відділ окупантів, повністю зруйновані.

Херсонська область в окупації: останні новини

Раніше журналісти з'ясували, що в Генічеському районі росіяни облаштували катівню, в якій силоміць утримують українців. Місцеві жителі розповіли, що туди загарбники звозять "неблагонадійних" людей.

У Центрі національного спротиву нещодавно повідомляли, що вже в травні окупанти збираються везти дітей, які живуть на окупованих територіях, на пропагандистський форум у Москві.

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