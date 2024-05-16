Вони запевняють, що знищили 11 безекіпажних катерів.

Російські загарбники заявили про відбиття атаки безекіпажних катерів Військово-морських сил України на окупований Крим.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що близько 14:00 вони виявили в західній частині акваторії Чорного моря українські безекіпажні катери, які слідували в напрямку Криму.

Вони запевняють, що знищили зі штатного озброєння морської авіації Військово-морського флоту 11 безекіпажних катерів.

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Українські морські дрони: останні новини

У квітні Служба безпеки України повідомляла, що за час повномасштабної війни українські дрони вразили 11 російських кораблів, зокрема ракетоносії "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Також їх застосовували для пошкодження Кримського мосту.

На озброєнні СБУ два типи дронів - Sea Baby і "Мамай". Українські фахівці постійно працюють над їхньою модернізацією.

У березні глава української розвідки Кирило Буданов говорив, що росіяни вже намагаються створити аналог українського морського дрона. За його словами, вони використовували подібний дрон лише раз.

Нещодавно в мережі опублікували кадри випробування російського безпілотного катера-камікадзе. Його називають аналогом українського дрона MAGURA V5, розробленого для Головного управління розвідки Міноборони України.

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