У Міноборони РФ заявили про спробу України здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

"Бавовна" сталася в будівлі слідчого комітету в Брянську, також збитий літальний апарат над Рязанською областю.

Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, два безпілотники намагалися атакувати телевежу. Постраждалих і руйнувань немає. Загоряння на місці збитих безпілотників ліквідовано.

У Міноборони РФ заявили про спробу України здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

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Сьогодні вночі була зроблена спроба масової атаки безпілотників в Центральному федеральному окрузі, один з БПЛА, що прямував до Москви, був знищений силами ППО в Рузском районі, повідомив мер Москви Собянін.

За даними "База", близько 4 години ранку дрон-камікадзе був посаджений силами РЕБ. Після цього безпілотник втратив керування, врізався в дерево в селі Лукіно і вибухнув.

В результаті вибуху в найближчих будинках вибило вікна і був пошкоджений паркан. Постраждалих немає.

Вночі 30 серпня Росію атакували дрони

Вночі 30 серпня у московських аеропортах запровадили план "Килим".

Також в районі псковського аеродрому цієї ночі пролунали вибухи, на місці почалася пожежа.

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