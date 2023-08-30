"Бавовна" сталася в будівлі слідчого комітету в Брянську, також збитий літальний апарат над Рязанською областю.
Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, два безпілотники намагалися атакувати телевежу. Постраждалих і руйнувань немає. Загоряння на місці збитих безпілотників ліквідовано.
У Міноборони РФ заявили про спробу України здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.
Сьогодні вночі була зроблена спроба масової атаки безпілотників в Центральному федеральному окрузі, один з БПЛА, що прямував до Москви, був знищений силами ППО в Рузском районі, повідомив мер Москви Собянін.
За даними "База", близько 4 години ранку дрон-камікадзе був посаджений силами РЕБ. Після цього безпілотник втратив керування, врізався в дерево в селі Лукіно і вибухнув.
В результаті вибуху в найближчих будинках вибило вікна і був пошкоджений паркан. Постраждалих немає.
Вночі 30 серпня Росію атакували дрони
Вночі 30 серпня у московських аеропортах запровадили план "Килим".
Також в районі псковського аеродрому цієї ночі пролунали вибухи, на місці почалася пожежа.