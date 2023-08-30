Вночі 30 серпня повідомляється про вибухи в Тульській і Брянській областях, в московських аеропортах ввели план "Килим".

Російські Telegram-канали публікують відео, на яких можна почути звуки вибухів. Російська влада ніяк не коментує це. За даними Baza, також режим "килим" ввели в Рязані і над частиною Калузької області.

Судячи з опублікованих в мережі записів з камер відеоспостереження, перший вибух в Брянську пролунав о 00:52, а другий - о 01:17.

Відео дня

Mash пише, що два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу "Дружба", їх нібито збили.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 02:15: Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що над Брянськом збили три українські дрони літакового типу.

Оновлено о 02:10: А у Брянську дрон впав на завод "Кремній ЕЛ" - одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії.

Оновлено о 02:05: У Пскові пожежа в районі військової частини 64044. Повідомляється, що дрон уразив склад озброєнь. Територію частини та аеродром оточили бійці ОМОН, оголошено план Едельвейс.

Оновлено о 02:00: У Мінстерстві оборони РФ заявили, що протиповітряна оборона збила три дрони над Брянською областю і один - над Орловською.

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