Президент РФ зустрівся з Лукашенком.

Кремлівський диктатор Володимир Путін відзвітував перед Олександром Лукашенком, коли на території Білорусі почнуть розміщувати ядерну зброю.

"Все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу ж почнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї", - заявив Путін на зустрічі з Лукашенком 9 червня.

"Все за планом, все стабільно. Завжди є, про що поговорити", - додав Путін.

Ядерна зброя у Білорусі - що повідомлялося

Як писав УНІАН, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Тоді він сказав, що про це його Лукашенко попросив, додавши, що будівництво сховища для ядерної зброї у Білорусі закінчиться 1 липня. За словами Путіна, Росія розмістила у Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю.

Після цього на Заході заявили, що таким чином РФ намагається вплинути на них, використовуючи ядерні погрози. У Кремлі вважають, що це єдиний важіль впливу на західні уряди.

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