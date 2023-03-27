Глава естонського МЗС зазначив, що не можна здаватися перед ядерним терором.

Влада Російської Федерації намагається вплинути на Захід, погрожуючи ядерною зброєю. У Кремлі вважають, що це єдиний важіль впливу на західні уряди.

"У різних країн є різні точки зору на окремі нюанси в цьому контексті. Але Росія в ході цієї війни вже озвучувала такі загрози в плані ядерної зброї, яких не дозволяв собі, я не знаю, навіть Леонід Брежнєв", - розповів глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в Москві вважають ці погрози "єдиним важелем впливу на західні уряди".

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"У часи Холодної війни наше покоління, наші батьки і дідусі, в нашому західному співтоваристві знали, що не можна здаватися перед ядерним терором. І я думаю, що це має стати основою нашої сьогоднішньої ядерної концепції. Тому що, якщо ви визнаєте, що ядерна загроза може використовуватися як привід від чогось відмовлятися, ви вже втрачаєте психологічний грунт під ногами", - підсумував дипломат.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

Влада Російської Федерації неодноразово погрожувала використовувати ядерну зброю проти України та її західних союзників. Востаннє в Москві заявили про намір зробити з Білорусі російську ядерну базу.

Путін заявив, що на території Білорусі готують сховища для ядерної зброї. Об'єкт мають побудувати до 1 липня. Після цього Україна скликала засідання Радбезу ООН.

При цьому Німеччина і ще кілька країн Європи звинуватили РФ в "ядерному залякуванні", а глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пригрозив новими обмеженнями. У свою чергу міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю підтверджує, що країна стала черговим військовим округом РФ.

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