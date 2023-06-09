До мінування, ймовірно, залучали спецпідрозділи, а також діяла окрема група страхування.

Рішення росіян підірвати Каховську ГЕС за масштабами можна порівняти із повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю "УП", офіційно щодо обставин підриву ГЕС можна розповісти небагато. Наразі триває слідство і всі дані передаються в межах цього розслідування.

"Так, це була вибухівка. Так, це був внутрішній вибух і керована детонація. Це та інформація, яку ми зараз можемо оприлюднювати. Я можу свою особисту думку сказати. Оскільки цей теракт за масштабами можна порівняти із рішенням про повномасштабне вторгнення до України, то рішення ухвалював і остаточний наказ віддавав безпосередньо російський диктатор Путін. Жоден інший суб’єкт, жодна інша особа на території так званої Російської Федерації на себе таку відповідальність не взяла б", - зазначив він.

Юсов зауважив, що виконавцями цього военного злочину стали російські підрозділи, які дислокувалися на території навколо Каховської ГЕС. На етапі мінування, ймовірно, були задіяні й інші спецпідрозділи. Юсов переконаний, що діяла окрема група страхування (на випадок, якби кадрові військові відмовилися від виконання цього завдання).

У жовтні очільник ГУР Кирило Буданов казав, що виконавців таких злочинів буде розшукувати "український Моссад" (підрозділ розвідки та спціальних завдань - УНІАН), і що він нібито уже діє. Юсов відмовився додатково коментувати це з міркувань безпеки.

"Але якщо ми проаналізуємо, скільки за останній рік різного роду випадків траплялося і з колаборантами, і зі зрадниками, і з рашистами на тимчасово окупованих територіях, а також у Росії, то легко можна скласти "2+2". Але Україна – цивілізована держава. І головні воєнні злочинці (той самий Путін і його найближче оточення) мають бути засуджені Міжнародним трибуналом. А для цього їх треба доставити до нього. І робота щодо цього триває", - додав він.

Каховська ГЕС - що відомо про воєнний злочин РФ

6 червня вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого почався некотрольований спуск води з водосховища, який спричинив затоплення територій нижче за течією Дніпра.

Українська влада оголосила про евакуацію населення з підтоплених районів, росіяни на захоплених територіях не дозволяють евакуювати людей. Вчора загарбники обстріляли місця евакуації людей на Херсонщині, внаслідок чого одна людина загинула, а ще 17 отримали поранення.

Станом на другу половину дня 8 червня рівень води у водосховищі Каховської ГЕС упав нижче "мертвої точки". Рівень води вчора складав 12,5 метрів, тоді як мінімально необхідний для водозабору становить 12,7 метра.

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