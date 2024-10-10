За словами представника ГУР, отвір в газоході двигуна зробили "гострим предметом".

Представник Головного управління розвідки МО України Євгеній Єрін розповів про деталі операції, внаслідок якої був виведений з ладу тральщик балтійського флоту ЗС РФ "Алєксандр Обухов".

Як розповів Єрін в етері телемарафону, отвір у газоході двигуна російського корабля створили певним "гострим предметом", що і призвело до критичних пошкоджень "Обухова".

"Кожна операція - труд багатьох людей: це і планування, і збір інформації, робота з людьми. Можу сказати з упевненістю, що це не останній наш крок [...] Основна наша ціль - підрив боєздатності ворога, пошук його слабких місць, де можна завдати максимальних збитків", - заявив Єрін.

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Представник ГУР зазначив, що балтійський флот країни-окупанта не може спати спокійно, як і чорноморський.

Виведення з ладу російського тральника "Александр Обухов"

Напередодні стало відомо, що українські розвідники вивели з ладу тральщик Балтійського флоту російської армії "Александр Обухов" - ворожий корабель "захлинувся".

Як уточнили в ГУР, російський корабель базувався у місті Балтійськ, "мав виходити на бойове чергування, але зазнав важких пошкоджень - через загадкову появу отвору в газоході у двигун потрапила вода".

Згодом військово-морський експерт Defense Express, капітан I рангу у відставці Володимир Заблоцький розповів важливі деталі про корабель. За його словами, цей тральщик оснащений французьким протимінним обладнанням і є унікальним, а його головне завдання - знешкодження мін на важливих ділянках.

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