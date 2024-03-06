Нардеп наголосив, що розгляд законопроекту в Раді "точно не планувався на першу половину березня".

Законопроект про мобілізацію у Верховній Раді, ймовірно, розглянуть у другій половині березня.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, найближчим часом депутати будуть займатися розглядом правок до законопроекту.

"Ми сьогодні перший день тільки пішли по правках. До цього, я нагадаю, ми по блоках розглядали. І найближчі дні ще будемо розглядати по тих правках, які не увійшли в ті великі 16 блоків – там є важливі питання", – пояснив Костенко.

Нардеп наголосив, що розгляд законопроекту в Раді "точно не планувався на першу половину березня". Якщо чиновники його допрацюють, його розглянуть тільки у другій половині місяця, на цей період було заплановані засідання.

Мобілізація в Україні: як просувається розгляд нового законопроекту

Законопроект про мобілізацію вже ухвалено у першому читанні. Нині триває розгляд правок, а їх – біля 4 тисяч.

6 березня народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що на голосування парламенту цей законопроект можуть винести вже до кінця березня.

За його словами, цей законопроект не передбачає практичного втілення ідеї "служитимуть усі". Він пояснив, що оложення щодо суцільного охоплення військовою службою в тій чи іншій формі всього чоловічого населення від 18 до 50 років – це перспектива на післявоєнний період.

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