Зараз за його словами росіяни кидають на штурм навіть тих, хто прийшов на фронт без підготовки тиждень-два тому.

Україна у 2024 році може провести контрнаступальні дії. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

"Все робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наша задача – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії", – сказав командувач Сухопутних військ.

За його словами, зараз росіяни роблять все, щоб окупувати якомога більше територій до виборів президента Росії. Перехоплені розмови ворога дають зрозуміти, що він не шкодує людей та кидає в бій навіть тих, хто практично не має підготовки.

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Найгарячішими ділянками фронту лишаються напрямок Авдіївки, напрямок Часового Яру та напрямок Терни в сторону Лимана. На всіх них українські бійці впевнено тримають оборону та завдають ворогу великих втрат.

Біля Авдіївки – "супер гаряче"

Як сьогодні стало відомо, на Авдіївському напрямку росіяни почали застосовувати FPV-дрони у якості розміновувачів мінних перешкод. Це може дозволити їм пустити в бій броньовану техніку.

Зі слів офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, морально-психологічний стан окупантів дуже низький, однак вони все ще намагаються просуватись вглиб української оборони.

Раніше Цехоцький зазначив, що росіяни відчутно зменшили кількість скидань КАБів на Авдіївському напрямку після збиттях їх носіїв.

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