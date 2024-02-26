Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій дало пояснення.

Українці на тимчасово окупованих територіях зможуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України за заявою членів сімʼї або законних представників.

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві зазначили що значна кількість наших громадян на ТОТ або територіях ведення бойових дій втратили або не отримали паспорти.

Відео дня

"Уряд ухвалив експериментальний проект, який дозволить оформляти українцям на ТОТ тимчасове посвідчення громадянина України через членів сімʼї або законних представників. Тобто йдеться про оформлення документа без присутності самої особи, яка перебуває на ТОТ. Але член сімʼї або законний представник, який звертається за документом від імені людини на ТОТ, має перебувати на підконтрольній території", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з порядком, тимчасове посвідчення громадянина України оформлюватимуть органи ДМС на підставі звернень: одного з батьків (усиновлювачів); опікунів, піклувальників або інших законних представників; одного з подружжя; повнолітніх дитини або онука/онуки; рідного (повнорідного, неповнорідного) брата/сестри; офіційного звернення Мінреінтеграції.

В міністерстві пояснили, що оформлення тимчасового посвідчення громадянина України можливе для осіб, які втратили паспорт громадянина України, але щодо яких міститься інформація про оформлення паспорта (в тому числі закордонного) в Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій системі ДМС, а також для осіб до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

"Тимчасове посвідчення громадянина України виготовлятиметься безоплатно протягом 15 робочих днів із дня подання заяви-анкети. Готовий документ надсилатиметься до відповідного територіального органу ДМС або Мінреінтеграції з метою передачі його законному представнику або члену сімʼї. Представник передаватиме документ особі, на імʼя якої оформлене таке тимчасове посвідчення", - зазначили в відомстві.

Росія насильно паспортизує українців

Як відомо, окупанти продовжують політику примусової паспортизації українського населення на тимчасово захоплених територіях нашої держави. Раніше Центр національного спротиву закликав громадян зберегти документи, які посвідчують особу громадянина України та її майнові права. У ЦНС просять у жодному разі не віддавати оригінали документів в створені окупантами установи, оскільки вони знадобляться для підтвердження статусу громадянина України та усіх права власності після звільнення територій.

Російський диктатор Володимир Путін підписав два укази, якими спрощується прийом у російське громадянство деяким категоріям українців, а також іноземцям, які підписали контракт з Міноборони РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: