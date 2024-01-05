Це пов'язано із тим, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків окремих біометричних документів.

З 1 січня зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Як пояснюють у Державній міграційній службі, це пов'язано із тим, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків окремих біометричних документів.

Отже, з 1 січня вартість оформлення: паспорта громадянина у формі ID-картки протягом 10 робочих днів становить 874 грн. (було 820 грн);

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протягом 20 робочих днів - 504 грн (було 450 грн) і вартість 626 грн запроваджується через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні;

посвідки на тимчасове проживання в Україні –1056 грн (було 918 грн); посвідки на постійне проживання в Україні – 1151 грн (було 1013 грн);

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон – 6867 грн. (було 5337 грн).

Зазначається, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2023, отримають документи за старою ціною. Ті, хто оплатив адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подав, здійснюватиме доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Звертається увага, що оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше – безоплатне.

В Україні подорожчали послуги Сервісних центрів

З 1 січня в Україні зросла вартість водійських прав та складання іспитів на водіння. Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ, що й стало причиною подорожчання деяких послуг для водіїв. Так, згідно з постановою Кабміну №1386 від 27 грудня, збільшується вартість послуг Територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, зокрема:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 грн до 230 грн,

прийняття теоретичного іспиту - з 13 грн до 250 грн,

прийняття практичного іспиту - з 13 грн до 420 грн,

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 грн до 350 грн.

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