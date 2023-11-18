Це робиться аби "упокорити" населення, створивши повну його залежність від окупаційних адміністрацій та виплат від Кремля.

Російські окупаційні адміністрації намагаються підкупити українських пенсіонерів на тимчасово захопленій території. Вони пропонують "соціальну допомогу" у розмірі 10 тисяч рублів (приблизно 3993 грн), але є один нюанс.

Як повідомляє Центр нацспротиву, для цього українцям потрібно переоформити пенсію відповідно до російських норм і в першу чергу - отримати паспорт країни-агресорки.

Однак за даними ЦНС, загарбники вже 2−3 місяці не виплачують українцям в окупації "соціальних виплат" по догляду за дитиною. Як зазначається, подібні заходити здійснюються РФ, аби "упокорити" населення, створивши повну його залежність від окупаційних адміністрацій та виплат від Кремля.

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Центр національного спротиву закликав громадян зберегти документи, які посвідчують особу громадянина України та її майнові права. У ЦНС просять у жодному разі не віддавати оригінали документів в створені окупантами установи, оскільки вони знадобляться для підтвердження статусу громадянина України та усіх права власності після звільнення територій.

У разі необхідності рекомендується використовувати копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха.

Примусова паспортизація в окупації

Російські загарбники продовжують політику примусової паспортизації українського населення на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно вони пригрозили здійснити масові звільнення українців наступного року, оскільки вони, нібито, стали іноземцями на рідній землі.

Також росіяни зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Однак для цього потрібно отримання підлітком паспорта РФ, а також червона макулатура одного з батьків.

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