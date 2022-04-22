Росіяни приходять до керівників та власників логістичних компаній та змушують виконувати їх накази.

Міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

Ба більше, російські військові викрадають місцевих підприємців та під страхом смерті змушують їх працювати на агресора. Про це заявив голова правління КримSOS Денис Савченко

За його словами, окупанти зі зброєю забирають вантажівки й вантажно-пасажирський автотранспорт у населення та підприємців. Вони заявляються до керівників та власників логістичних компаній та змушують виконувати їх накази.

"Людей змушують використовувати наявний транспорт та персонал для обслуговування рейсів до тимчасово окупованого Криму та РФ. Ймовірно, саме таким чином здійснюється вивіз локальних товарів і вкраденого, а також ввіз до Херсонщини російських товарів, що значно дорожчі та гіршої якості, у порівнянні з місцевими. В Криму представники окупаційних структур приходять до місцевих підприємців та тиснуть, щоб вони налагоджували торгівлю з Херсоном", – сказав Савченко.

Якщо підприємці відмовляються, то їх залякують фізичною розправою та проблемами з бізнесом, додав голова КримSOS.

Як повідомлялося, Херсон із 2 березня перебуває під контролем військ РФ. В перші ж дні окупації південного регіону рашисти розграбували велику кількість продовольчих мереж і аптек.

Українські товари вивезли на територію окупованого Криму та до РФ. Тепер жителі окупованої частини Херсонщини змушені купувати російські товари, які завозять з Криму.

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